برلماني: منظومة المرور الجديدة تحافظ على الأمن القومي

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات الجديدة على قانون المرور، التي أقرها البرلمان بشكل نهائي أمس الثلاثاء، هدفها التحول إلى منظومة المرور الرقمية، وربط كل السيارات بمنظومة ذكية، وهذا سيكون له مميزات مهمة لكل المواطنين، على سبيل المثال، فإن المنظومة تحفظ السيارة حال سرقتها، حيث يسهل تتبعها، وتقلل من التقدير العشوائي للمخالفات، وتحافظ على الأمن المجتمعي حال استخدام السيارة في أحد الجرائم أو غيرها.

وأضاف «مقلد» في مداخلة مع برنامج «خبر اليوم» المذاع على قناة «ON» الفضائية، الأربعاء، أن المنظومة تحافظ على الأمن القومي للدولة المصرية حال استخدام المركبة في أحد الجرائم التي تهدد الأمن القومي للبلاد، والوسيلة المستخدمة في كل هذه الأمور هو الملصق الإلكتروني.

الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرسوم التي فُرضت على السيارات هدفها هو الحفاظ على تطوير المنظومة، موضحا أنهم وصلوا لأقل رقم وأعباء على صاحب السيارة، مشددا على أن المنظومة ستؤدي إلى طفرة كبيرة في المرور.

وأوضح أن أعضاء مجلس النواب خاضوا نقاشا كبيرا مع الحكومة في مسألة تحديد سعر الملصق الإلكتروني، ووصلوا إلى أن يكون الحد الأقصى له 300 جنيه، والحد الأدنى 75 جنيها، وسيتم توريده مباشرة لتطوير منظومة المرور الرقمية.

مصر تحتاج إلى منظومة المرور

ولفت إلى أن مصر في حاجة كبيرة إلى منظومة المرور الإلكترونية، نظرا لفوائدها الكبيرة، وستكون حصيلة الرسوم بالكامل لتطوير المنظومة، وتم تحديد مبلغا مقطوعا في الرسوم لكي لا يتم زيادته إلا وفقا لمواد القانون، وهذا لأن منظومة المرور تحتاج إلى تمويل.

وأوضح أن القانون نص على عقوبة الحبس فقط في حالة الاتلاف المتعمد للملصق الإلكتروني.