بعد إقراره بشكل نهائي.. كل ما تريد معرفته عن قانون المرور الجديد

خلال الساعات الأخيرة، احتل قانون المرور الجديد أعلى قائمة التريندات في محرك البحث العالمي جوجل، لأنه يتلامس مع حياة الكثيرين، لمعرفة التعديلات الجديدة.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهورها على مدار الساعة، كل ما يجب أن تعرفه عن قانون المرور الجديد، بين شروط تراخيص السيارات، والغرامات الجديدة في القانون وقيمتها، وعقوبة عدم وضع لاصقة إلكترونية على السيارات.

رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي

- (60) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.

- (75) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.

- (150) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.

- (250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.

- (350) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.

- (1000) جنيه عن سيارات الجمرك.

- (20) جنيها عن الدراجات النارية.

- (200) جنيه عن الأتوبيس الخاص، وأتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).

- (250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7.

- (400) جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة.

- (50) جنيها عن سيارات القطاع العام.

- (50) جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

عقوبة عدم وضع لاصقة على السيارات

من يخالف بعدم وضع اللاصقة الالكترونية على السيارات، بأن العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

أسباب سحب رخص السيارات

يتم سحب رخص السيارة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد

يجب الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك.

استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

لابد من تركيب GPS.

ألا تقل سن المتقدم للحصول على رخصة عن 18 عامًا، و21 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.

فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور يثبت اللياقة الصحية.

لابد من الحصول على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

إحضار شهادة قبول باجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.

إجراء تحليل لصورة الدم للكشف عن المواد المخدرة.

يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام في إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو الجرائم الإرهابية.

استمارة الحالة الجنائية بألا يكون عليه أحكام سابقة في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.

شروط تراخيص السيارات

يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى:

الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون.

التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك.

استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الفحص الفنى.