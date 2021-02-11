وزير خارجية اليمن: لست إخوانيا على الإطلاق.. دي تهمة أبعد ما تكون عني

رفض أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، عن اتهام البعض له بالانتماء لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ذكر أنه ليس إخوانيًا على الإطلاق، وأن هذه التهمة أبعد ما تكون عنه، حيث إن تلك الاتهامات طالته عقب شكره لدولة تركيا عقب توليه منصبه.

وزير خارجية اليمن يكشف عن سبب شكره لتركيا عقب توليه منصبه

وفسر «بن مبارك، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، شكره لتركيا عقب توليه المهمة، حيث قال: «ذلك يأتي في إطار السياق العام فبعدما توليت المهمة رسميا تلقيت اتصالا من تركيا لتهنئتي على تولي المهمة».

تشكيل الحكومة الجديدة مؤشر على إمكانية توافق اليمنيين على أسس وطنية

وتابع: «تبادلنا الاتصالات ووجهنا الشكر لبعض، هذا ما حدث»، موضحًا في الوقت ذاته أن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة هي مؤشر على إمكانية توافق اليمنيين على أسس وطنية.

عدن ستكون عاصمة مؤقته لكل اليمنيين.. نسعى لذلك

وأوضح وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة الجديدة تعمل على أن تكون عدن عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين، وتسعى إلى تحقيق إصلاحات في كثير من الملفات والتحديات التي تنتظرها.

مصر جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن

كما أشاد أحمد عوض بن مبارك، بالعلاقات المصرية اليمنية، حيث ذكر أن مصر جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن والعلاقات مع القاهرة متنامية، فأمن مصر واستقرارها مهم للمنطقة العربية بالكامل.