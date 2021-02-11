وزير الخارجية اليمني: 58% من الشعب تحت سيطرة مليشيات الحوثي

قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، إن الحكومة اليمنية تدعوا للسلام وترغب في إنهاء الحرب، فالحكومة اليمنية لا تريد الحرب لكن تريد يمن ديمقراطي يتسع لجميع اليمنيين، موضحًا أن الميليشيات الحوثية لا تفعل هذا، وسبق أن شنت هجوما عنيفا على مأرب ولم تراعي البعد الإنساني.

42ِ % من اليمنيين موجودين في مناطق سيطرة الحكومة

وأضاف «بن مبارك»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أن 42% من المواطنين اليمنيين موجودون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والبقية تحت سيطرة الحوثيين، كما تحدث عن معاناة مأرب بسبب مليشيات الحوثي، «باتت تأوي 4 ملايين يمني من النازحين من الحرب بسبب الميليشيات الحوثية».

وزير الخارجية اليمني ينتقد الصمت الدولي على جرائم مأرب

وانتقد وزير الخارجية اليمني، الصمت الدولي، :«لا نسمع أي إدانات دولية للهجوم الحوثي على مأرب التي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة»، فبالرغم من أن الإدارة الأمريكية الجديدة وضعت قضية اليمن ضمن أولوياتها، لكن رسائل الإدارة الأمريكية الجديدة ستقرأ بشكل خاطئ من جانب الحوثيين والإيرانيين وسيزيدان معاناة اليمن.

بن مبارك يعلق على كارثة خزان صافر

وعلق عوض بن مبارك على كارثة خزان صافر، حيث ذكر أن «كارثة خزان صافر ستعاني منها المنطقة لأجيال قادمة»، حيث يحمل الخزان «إف إس أو صافر» على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ومتوقف شمال ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، فيما يحذر خبراء من وقوع كارثة بيئية في حال تحطمه.