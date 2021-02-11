نقيب محامي الإسماعيلية: لدينا ملفات تحتاج العمل ويجب تنحية الخلافات

قال إبراهيم عبد الرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية الجديد، إن النقابة الفرعية في حاجة للعمل على العديد من الملفات الهامة خلال الفترة المقبلة، ونصح أعضاء النقابة بتنحية الخلافات جانبا والتعاون على حل المشاكل والأزمات العالقة لخدمة جموع المحامين في المحافظة.

وأضاف في تصريح صحفي، أن المجلس الحالي لن يستطيع تحقيق متطلبات الأعضاء دون التعاون من الجميع والنهوض بالجمعية العمومية لمحافظة الإسماعيلية.

والتقي نقيب المحامين الجديد بالنقيب السابق، نبيل عبد السلام، لتسلم النقابة بعد فوزه بمقعد النقابة في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وقال «عبد الرحيم»، إنه بدأ العمل من اليوم الأول بعد فوزه بمقعد النقيب: «محتاجين 20 مجلس يشتغل معانا خاصة مع وجود ملفات تهم المحامين ولابد من إنجازها».

وأشار إلى أن عدد المحامين تضاعف خلال السنوات الأخيرة، ومع زيادته زادت المشاكل والأعباء علي النقابة، إضافة لوجود بعض الخلافات في مجلس النقابة السابق، عطلت تنفيذ بعض المهام.

ووعد باحتواء جيل الشباب من المحامين خلال الفترة المقبلة والعمل علي تلبية مطالبهم مشيرا إلى أن لقائه مع نقيب المحامين السابق بمثابة رسالة طمأنة لمحامي الإسماعيلية بأن الجميع يد واحدة وهدفهم هو العمل من أجل المحامين.

من جانبه قدم نبيل عبد السلام، نقيب محامي الاسماعيلة السابق وعضو مجلس النقابة العامة، التهنئة للنقيب الحالي والمجلس الجديد، مؤكدا أن نقابة محامين بالإسماعيلية تضرب المثل لكل محامين مصر لكونها نموذجا رائعا في تداول العمل النقابي.

وأضاف أنه جاري التجهيز لاجتماع يضم المجلس السابق مع المجلس الجديد داخل مقر نقابة المحامين للتأكيد على نبذ أي خلاف: «لازم نضع أيدينا في أيدي بعض لنعمل من أجل المحامين وأول ملف هو تسجيل أرض نقابة المحامين كملك للنقابة بعد تخصيصها منذ سنوات".

وأشار إلى أن النقيب الجديد سيعمل بمجلسه في الإسماعيلية وسيعمل هو في مجلس النقابة بالقاهرة من أجل تحقيق نموذج افضل للأجيال المقبلة من شباب المحامين.