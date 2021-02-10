تفاصيل انقلاب «أتوبيسي الإسماعيلية»: أحدهما «خبط بشجرة» و«التاني اتقلب في الترعة»

أُصيب 58 عاملًا في حادث انقلاب أتوبيسين لنقل العمال بالإسماعيلية، صباح اليوم، ودفع مرفق الإسعاف بعشر سيارات لنقل المصابين لمستشفى الصدر لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان، إنَّ أتوبيس لنقل العاملين بمنطقة استثمار الإسماعيلية تعرض للانقلاب بالقرب من ترعة الإسماعيلية بطريق الزقازيق الزراعي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف شهود العيان، لـ«الوطن»، أنَّ أتوبيس آخر حاول تفادي الحادث الأول فاصطدم بشجرة قرب الحادث ما زاد من أعداد المصابين، فيما أكدت مصادر طبية أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وجار التعامل مع المصابين.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب أتوبيسين، قرب مركز ومدينة «أبو صوير» قرب منطقة «شعيب»، ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفي الصدر.

وشهدت محافظة الإسماعيلية طقس سيئًا في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء انتشرت فيه الشبورة الكثيفة علي جميع الطرق.

وحذر رجال المرور المواطنين من السير على الطرق في ظل وجود الشبورة الكثيفة، فيما أغلقت الشرطة كمين «عز الدين» في الساعات الأولى من صباح اليوم لمنع السيارات من الخروج للطرق السريعة.

وكانت هيئة الأرصاد، حذرت المواطنين من الشبورة علي الطرق السريعة والصحراوية، وبحسب بيان للهيئة تنتشر شبورة كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء.