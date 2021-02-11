الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم.. تعرف على طرق استطلاع الأهلة

تستطلع دار الافتاء المصرية، الليلة، هلال شهر رجب لعام 1442هجريا، بواسطة اللجان المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لتحديد غرة رجب وانتهاء شهر جمادى الآخر.

وحال تحقق الدار شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وثبوت رؤية هلال شهر رجب، يكون الخميس المكمل لشهر جمادى الآخر والجمعة، أول أيام شهر رجب، وحال عدم ثبوت رؤية هلال شهر رجب، يكون الجمعة نهاية شهر جمادى الآخر والسبت أول أيام شهر رجب.

كيفية استطلاع الأهلة؟

وعن كيفية استطلاع الأهلة، أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنّه يجب على أهل كل بلد متابعة إمامهم في رؤية الهلال من عدمها؛ شرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي، وأنّ منهجها يتمثل في أن الرؤية تكون لجميع الشهور، من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وتمتلك دار الإفتاء اللجان الشرعية العلمية وهي موجودة في أنحاء جمهورية مصر العربية بأماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد، وتضمن خبراء وعلماء، على علم بشروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وتتلخص القواعد الخاصة برؤية الأهلة، في عدة نقاط، منها أنّ الحساب الفلكي القطعي لا يعارض الرؤية الصحيحة، فهو للاستئناس به مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعني أنّه ينفي ولا يثبت، فإذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يدعيه، وإذا لم ينف ذلك فالاعتماد حينئذ على الرؤية البصرية.

5 حالات لنزول القمر واستطاع الهلال

وهناك 5 حالات لنزول القمر، تتمثل في:

1. أن يغرب قبل غروب الشمس.

2. أن يغرب مع غروب الشمس.

3. أن يغرب بعد غروب الشمس وقبل الاجتماع بالشمس في كبد السماء، وفي هذه الأحوال لا يمكن اعتماد الشهر؛ لأن الشهر لم يولد شرعًا.

4. أن ينزل القمر بعد الشمس ولكن قبل مضي 15 ساعة و40 دقيقة من الاجتماع والافتراق بين الشمس والقمر.

5. أن يغيب القمر بعد غروب الشمس، بشرط أن يكون هذا المغيب بعد 15 ساعة و40 دقيقة أو أكثر من افتراق الشمس مع القمر، فإننا نثبت إذا ما رؤى الهلال حينئذٍ ولادة الشهر.