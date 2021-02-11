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محمود مسلم

الهند والصين تسحبان قواتهما من منطقة حدودية متنازع عليها

كتب:

وكالات
11:10 ص | الخميس 11 فبراير 2021
الحدود الهندية الصينية

الحدود الهندية الصينية

اتفقت الهند والصين، على سحب قواتهما من المنطقة الحدودية المتنازع عليها، بعد شهور من المواجهات التي شهدتها المنطقة.

وقال وزير الدفاع الهندي، راجنات سينج، اليوم، إن نيودلهي وبكين اتفقتا على سحب قواتهما من منطقة بحيرة متنازع عليها غربي جبال الهيمالايا.

ويشكل هذا الاتفاق انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود بين البلدين.

وأبلغ سينج البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين من البلدين.

وأوضح قائلا إن «محادثاتنا المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الارتباط على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانجونج»، وفقًا لما ذكرته «رويترز».

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية، أن قوات البلدين بدأت بالانسحاب من على ضفتي البحيرة أمس الأربعاء.

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