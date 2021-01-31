وزيرة الصحة: سأزور الهند قريبا لتوقيع اتفاقيات مهمة بخصوص لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الصين والهند يقومان بعمل المواد الخام لصناعة الدواء في العالم أجمع، فالهند مشهورة بصناعة المواد الخام للأدوية والأمصال والتكنولوجيا مثل «سوفت وير»، مؤكدًة أن هناك تعاون بين مصر والهند بشكل كبير جدًا، وهو من الأمور المميزة، وستزور الهند خلال الفترة المقبلة لعقد اتفاقيات مهمة للغاية.

دولة الهند قوية جدا في المنظومة الصحية

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن دولة الهند قوية جدًا في المنظومة الصحية، « لما عملنا 100 مليون صحة كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث مع رئيس إحدى أهم شركات تصنيع المواد الخام لفيروس سي، وجالنا مصر وأخذته معايا الصين عشان نطمن على الكميات اللي مصر محتاجها».

كميات كبيرة من اللقاحات ستصل من «جافي» لمصر خلال شهر فبراير

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن علاقتها مع الشركات الهندية الخاصة بالمواد الخام للأدوية ما زالت قوية جدًا، موضحة أنه حسب الجدول الزمني المُعلن والذي وصل مصر أول أمس ليلًا وأطلع عليه الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هو وصول دفعة كبيرة من «جافي» خاصة بلقاحات كورونا لمصر في شهر 2 بكميات كبيرة جدًا.

فيه أخبار كويسة ستعلن خلال أسابيع .. لكن لا تستبقوا الأحداث

وتابعت: «هتبقى فيه أخبار كويسة جدًا، وهتعمل انفراجة كبيرة جدًا وستوسع هذه الشحنة في تطعيم الكثير من المواطنين في مصر، ونتعاون بشكل جيد مع جافي، ونشكرهم على التعاون الوثيق مع مصر واستجابتهم للطلبات الكثيرة المصرية، إن شاء الله يكون فيه أخبار كويسة بس بلاش نستبق الأحداث، خلال أسبوعين، أو على أقصى تقدير ثلاثة أسابيع هتوصل الدفعة الأولى».