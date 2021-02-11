«كلها يومين ».. جديد طلال سلامة مع روتانا بعد سنوات الغياب

طرح الفنان السعودي الكبير طلال سلامة، ألبومه الغنائي الجديد «كلها يومين» عبر منصات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الرسمية وموقع ويوتيوب ومنصة ديزر.

9 أغنيات باللهجة الخليجية والبيضاء

ويعود طلال للغناء فى الألبوم بعد فترة غياب دامت 7 سنوات، ويحتوي العمل على 9 أغنيات جميعها من كلمات «نهار»، وأما الألحان فهي لعدد من الملحنين وهم: أغنيتان من ألحان عبدالله القعود «الجرح الأول» و»أبي باكر»، وأغنية «تخيّلي» ألحان د. يعقوب الخبيزي، و«دموعي» ألحان أسامة العطار.

فيما جاءت بقية الأغنيات الخمس جميعها من ألحان النجم طلال سلامة، وهي: «الفراق» و«الله ياني أحبك» و«أسعدتني» و«شموع السهر» وأغنية العنوان «كلها يومين».

وسبق أن قدم سلامة للشاعر «نهار» أغنيتين وطنيتين، الأولى بعنوان «كلنا سلمان ومحمد»، والثانية «محمد العز» وهي إهداء خاص لمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

طلال سلامة: منتهي سعادتي هي سعادتكم

وكان أول تعليق لطلال عقب اطلاق الألبوم عبر تويتر «الحمدلله كثير على كنز محبة أحبابي.. منتهي سعادتي هيا سعادتكم الواضحه في بهجة ردودكم وفرحتكم بالألبوم.. أحبكم فوق ماتتخيلو ومن فرحتي بيكم محتار أرد علي مين فيكم.. عشان كذا قررت اكتب لكم رسالة واحدة..الله لايحرمني منكم ويحفظكم»

وتقول الأغنية الرئيسية للألبوم

كلها يومين وتطيب الجروح ... كلها دمعة على خدي وتروح

ماهو أول جرح منك … لو نويت احكي وابوح

مالقيت إلا جفاك … صدك وكثره خطاك

عشت في وهم المحبة….عشت تايه في رضاك

قلبي أقوى من عذابك…..وارضي ابعد سحابك

أنا أحيا في وجودك………..وأحيا أكثر في غيابك

مابقالك شي عادي …….غير جرحن في فؤادي

انتظر منك صدودك ……..وانتظر مني بعادي

يذكر أن أخر ألبومات طلال سلامة كان قد طرح عام 2014 بعنوان سكر جنابك وتعرض بعدها طلال لوفاة نجله مما جعله يبتعد لفترة عن الفن والغناء.