مفاجأة.. اعترافات المتهمين في قضية «الأيس»: الزعيم قاضي مفصول وزار متهما في القسم حتى لا يذكر اسمه

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية الاتجار بالمخدرات وتصنيعها بأكتوبر، والمتهم فيها قاضي مفصول و13 متهما أخرين من بينهم 3 عراقيين، عن أن القاضي المفصول أرسل رسالة صوتية على تطبيق الواتس أب للمتهم العراقي "عبد الرضا.هـ"، يحذره فيها من الكشف عن اسمه لرجال الشرطة.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهم الثاني وهو مهندس مدني يحترف تصنيع المواد المخدرة، اعترف بأن القاضي المفصول كان يروج المواد المخدرة لصالح المتهم الأول والرئيسي في الواقعة وهو "عبد الرضا.هـ" عراقي الجنسية، حيث كان يحصل القاضي المفصول من المتهم الرئيسي على مبالغ مالية تتراوح من 10 إلى 100 ألف جنيه، مقاب ترويجه للمخدرات.

رسالة تهديد

وكشف المتهم الثاني في اعترافاته أمام النيابة، أنه وبعد القبض عليه واقتياده إلى قسم شرطة أكتوبر، زاره القاضي المفصول في محبسه وهدده طالبا منه عدم الافصاح عن اسمه أو علاقته بالجريمة أمام جهات التحقيق.

النطاق الجغرافي:

وتمكنت النيابة العامة من تحديد النطاق الجغرافي الهاتف المحمول الخاص بالقاضي المفصول، والذي تبين منه أنه كان في ديوان قسم شرطة أول اكتوبر، في وقت متزامن مع التوقيت الذي قال المتهم الثاني إنه زاره خلاله بالقسم.

هاتف العراقي:

وتبين من فحص هاتف المتهم الرئيسي في القضية "عبد الرضا.هـ"، وجود رسالة صوتية من القاضي المفصول، وصلت المتهم على تطبيق واتس أب، يحذره فيها من ذكر أسمه أمام رجال الشرطة، كما عثر على رسالة من اسم "دكتور محمد" مفادها أن الأخير أحضر المواد الكيميائية اللازمة لتصنيع مخدر الآيس.

كما كشفت تحقيقات النيابة في القضية عن مفاجأت عديدة، تمثلت في اعترافات المتهمين المقبوض عليهم، والتي جاءت أقوالهم خلالها مليئة بتبادل الاتهامات لبعضهم البعض واعترافاتهم على تفاصيل مشاركتهم في الجريمة، والتي كان أبرزها اعتراف المتهم الثامن "محمد.ع" بأن القاضي المفصول هو من أسس التشكيل وتزعمه، لتصنيع وترويج المخدرات.