مسؤولة بريطانية تحذر: هذة السلالة من كورونا ستجتاح العالم

حذرت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض كورونا في بريطانيا شارون بيكوك، من سلالة فيروس كورونا، التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة كنت البريطانية، مؤكدة انتشارها على الأرجح في جميع أنحاء العالم.

وقالت بيكوك لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن مكافحة الفيروس ستستمر لعشرة أعوام على الأقل، والسلالة التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة كنت اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم.

وأضافت: «عندما ننتصر على الفيروس أو يتحور بنفسه ويصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه، لكن بالنظر للمستقبل أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام، وسنواصل هذا لعشرة أعوام مقبلة في رأيي».

ورصدت بريطانيا على مدى الأشهر الأخيرة، ظهور سلالة من الفيروس، عرفت باسم «B-117»، وأظهرت الدراسات أن تلك السلالة أكثر عدوى من الفيروس الأصلي بنحو 70 في المئة، وفي جنوب أفريقيا ظهرت سلالة عرفت باسم «B.1.351»، إلى جانب سلالة أخرى مثيرة للقلق في البرازيل.

وفي الولايات المتحدة تحدثت السلطات أيضا عن نشوء سلالات جديدة وسط تحذيرات من انتشارها على نطاق واسع في مناطق مختلفة من البلاد، وتسببت الطفرات بإعادة القيود والإغلاقات في دول عدة حول العالم، بعد أن كانت قد رفعتها في وقت سابق.

وأكد جورج يوستيس، وزير البيئة البريطاني، قبل يومين، أن السلالة البريطانية المتحورة هي الأكثر انتشارًا في البلاد حاليًا، منوهًا بنجاح لقاحات كورونا ضد سلالتي كنت وجنوب إفريقيا.

وقال يوستيس إن التحدي الرئيسي هو التعامل مع سلالة كنت المتحورة، مؤكداً أن اللقاحات تعمل على سلالة كنت المتحورة، مضيفًا أن سلالة جنوب إفريقيا أقل عدوى من سلالة كنت.

وفي 4 فبراير الجاري، كشف الوزير البريطاني المسؤول، عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، ناظم الزهاوي، أن هناك حالياً نحو 4000 سلالة متحورة من الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19» في أنحاء العالم، وأشار الزهاوي في تصريحات صحفية إلى أن ذلك دفع جميع منتجي اللقاحات في العالم، بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا، إلى تحسين لقاحاتهم من أجل مكافحة الفيروس بصورة أكثر فعالية.