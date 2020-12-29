كورونا الجنوب أفريقي يصل أستراليا: أكثر فتكا من السلالة البريطانية

ظهر نوع شديد العدوى من فيروس كورونا في أستراليا وهو ما جعل السلطات المحلية تعبر عن قلقها الشديد من احتمالية تفشي الوباء في جميع أنحاء البلاد، وتمكنت السلطات من التعرف على السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وهي من جنوب أفريقيا، مؤكدة أنها تظهر حدوث طفرة في جيناته تساعده على الانتشار بشكل أسرع من أي سلالة أخرى.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الأسترالية فإن السلالة الجديدة نشأت في جنوب إفريقيا وهي شديدة العدوى مثل السلالة التي انتشرت في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية.

وجرى كشفها في أستراليا من خلال سيدة عائدة من الخارج ثبتت إصابته بكورونا في في 22 ديسمبر الحالي.

وسجلت استراليا حالتين من حالات الإصابة بالسلالة الجديدة التي نشأت في جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكلاهما تم احتجازهما في الحجر الصحي بأحد الفنادق.

وقالت مسؤولة الصحة في كوينزلاند الاسترالية إيفات داث: «ستكون هذه أول حالات إيجابية للسلالة الجديدة من كورونا في أستراليا».

وأضافت: «نرى حالات متزايدة بإصابات كورونا في جميع أنحاء العالم وحالات متزايدة في كوينزلاند، مع اكتشاف نوعين جديدين من الفيروس في المملكة المتحدة والآن جنوب إفريقيا، نصيحتي هي أننا نواصل عزل المسافرين العائدين في الفنادق».

وكانت حظرت سيدني التجمعات في ليلة رأس السنة، وسط تفشي فيروس كورونا، وحذرت رئيسة وزراء مقاطعة نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان، معظم الناس من القدوم إلى وسط مدينة سيدني، وهي من أوائل المدن في العالم التي تستقبل كل عام جديد بعروض الألعاب النارية، في تلك الليلة، مشيرة إلى أن التجمعات الخارجية يجب أن تقتصر على 50 شخصا.

وسجلت أستراليا ما يزيد عن 28300 إصابة و908 حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد وسط عمليات الإغلاق، والتباعد الاجتماعي، والامتثال لتدابير الإجراءات الوقائية.