محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى أبنوب بزيارة صباحية للوقوف على سير العمل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مستشفى أبنوب المركزي، للوقوف على سير العمل ومتابعة أعمال التطوير وتذليل العقبات لتشغيل شبكات الغازات بالمستشفي والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، خلال جولة مفاجئة، اليوم، ضمن جولاته الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد العيادات الخارجية بمستشفى أبنوب المركزي حيث اطمأن على تواجد الأدوية والأمصال كما تفقد المحافظ وحدة شبكة الغازات التي لم يتم استكمالها بعد، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وتشغيل الوحدة لتلبية احتياجات المستشفى من الأكسجين.

والتقى بالمرضى وبعض المترددين على المستشفى واستمع لرأيهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم كما تفقد أقسام الأشعة والعمليات ثم تفقد قسم المبتسرين والحضانات الذى يحتوى على 15 حضانة وقسم رعاية الأم لوليدها وقسم النساء وشاهد مساحة الأرض غير المستغلة بالمستشفى والتي سيتم بنائها كتوسع للمستشفى المركزي ضمن خطة التطوير التي تجري بها.

وفى سياق متصل التقى المحافظ بالدكتور علاء الدين أحمد عبدالناصر مدير المستشفى المركزي ونوابه وطالبهم بتلافي جميع الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها ورفع مستوى نظافة المستشفى والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على حياة العاملين والمرضى والمترددين على المستشفى.