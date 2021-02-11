تردد قناة سبونج بوب على النايل سات 2021

يبحث كثير من محبي أفلام الكارتون عن القنوات التلفزيونية التي تعرض الأفلام والمسلسلات الكارتونية، ويتابعها الملايين من الأطفال والكبار، وفي الفترة الأخيرة، كانت قناة «سبونج بوب» من القنوات الأكثر بحثا على موقع البحث جوجل.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، التردد الخاص بقناة «سبونج بوب» على النايل سات ومعدل الترميز والاستقطاب، كالتالي:

تردد قناة سبونج بوب علي النايل سات 2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبي كارتون سبونج بوب، أنباء بشأن افتتاح قناة جديدة على نايل سات مخصصة لعرض كارتون سبونج بوب فقط على مدار اليوم، ما أدى إلى بحث الكثير منهم عن تردد القناة والذي جاء كالتالي:

تردد القناة: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

وعن شخصية سبونج بوب، فهي شخصية كارتونية، وتدور أحداث الحلقات الخاصة به حول عمله كشيف في مقرمشات سلطع برجر، وحلقات سبونج بوب من تأليف ستيفين هيلنبرج، كما أن هيئته عباره عن سفنجة مربعة الشكل ذات لون أصفر لديها أعين وأيدي وأرجل.

وجرى إطلاق لعبة مخصصة لكارتون سبونج بوب على متجر app store و play store خلال الشهور القليلة الماضية، ما أسعد كثير من محبي الشخصية الكارتونية الذين سارعوا إلى تحميل اللعبة سواء كانوا من الأطفال أو الكبار، وحققت اللعبة أرقام قياسية عقب إطلاقها بـ24 ساعة في شهر ديسمبر الماضي، حيث قام بتحميلها أكثر من مليون شخص على هواتفهم الشخصية للاستمتاع بشخصيتهم الكارتونية المفضلة.