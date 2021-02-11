سامح شكري: نثمن العلاقات مع الدول العربية واليونان وقبرص

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تثمن العلاقة الخاصة التي تربطها باليونان وقبرص، مشددًا على أن الهدف منها تزكية التعاون بين الأطراف الثلاث، وأن مصر ترتبط ارتباطا وثيقًا بأشقائها في الدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربي وتسعى في الإطار الثلاثي أو في إطار علاقتها مع العرب أن تعمل في إطار من التعاون لتحقيق رفاهية ومصالح شعوب المنطقة وتحقيق الاستقرار.

وأضاف شكري في كلمته خلال مؤتمر صحفي للدول المشاركة في أعمال منتدى الصداقة: «نسعى إلى العمل على أسس القانون الدولي فيما يخص العلاقات بين الدول، ونذكر دائمًا بعدم الانتقائية، وأنه لا بد أن تكون هذه المبادئ متسقة مع مبادئ الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية فيما بين دول ذات سيادة، وألا يتم التعامل مع هذه المبادئ بمعايير مزدوجة تعمل على تحقيق مصالح ضيقة وذاتية».