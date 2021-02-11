بعد تحذير «الأهلي».. بنك الإمارات دبي: رصدنا رسائل مزيفة تصل للعملاء

بعد أيام من تحذير البنك الأهلي المصري لعملائه بوجود صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى سرقة بيانات العملاء، حذر بنك الإمارات دبي الوطني من محاولات الاحتيال والسرقة من خلال الإنترنت بشكل ملحوظ، والتي تحدث غالباً من خلال بريد أو موقع إلكتروني مزيف مشابه ومماثل للبريد أو الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

تزايد محاولات الاحتيال والسرقة عبر الإنترنت

وقالت مصادر رفيعة المستوى بنك الإمارات دبي الوطنى، لـ«الوطن»، إنه خلال الفترة الأخيرة، زادت محاولات الاحتيال والسرقة من خلال الإنترنت بشكل ملحوظ، والتي تحدث غالباً من خلال بريد أو موقع الكتروني مزيف مشابه ومماثل للبريد أو الموقع الالكتروني الخاص بالبنك، أو أي جهة أخرى، حيث تقوم بطلب البيانات الشخصية أو البنكية الخاصة بالعميل.

كيفية حماية العميل من الابتزاز

وللحماية من النصب أو الابتزاز والاحتيال، قالت المصادر «أمن العميل يهمنا، و لهذا نسعى دائما لنشر الوعي حول محاولات الاحتيال التي تتم عبر الهاتف، لذلك لا تقم بمشاركة بياناتك الشخصية أو البنكية مثل رقم حسابك، رقم بطاقتك البنكية، والرقم السري المطبوع على ظهر البطاقة، والرقم السري، ورقم التعريف الشخصي أو بيانات الدخول لخدمة الإنترنت البنكي، وإذا تلقيت أي مكالمة أو رسالة نصية أو رابط يطلب منك فيها هذه البيانات، وانتابك الشك بشأنها، فبرجاء عدم الرد أو الضغط على الرابط، وبدلاً من ذلك قم بإبلاغ البنك».

«الأهلي» يجدد تحذيره للعملاء من الوقوع فى فخ الاحتيال

وفي السياق ذاته، جدد البنك الأهلي المصري، تحذيره للعملاء من انتحال عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، خصوصًا صفحات «فيسبوك» لاسم البنك الأهلي بهدف سرقة بيانات العملاء عبر مراسلتهم بشكل رسمي منتحلين هوية البنك.

وأوضح مصدر، أنه لوحظ مؤخرًا تداول رسائل وهمية ومنشورات يتم تداولها على بعض صفحات «فيس بوك» وهى صادرة عن جهات غير معلومة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن البنك الأهلى يؤكد أن تلك الرسائل لا أساس لها من الصحة، ولا تمت إلى البنك بأي صلة، وأن الهدف الأساسى منها الاحتيال، ولذلك يرجى الحذر وعدم التفاعل مع تلك الرسائل، وعدم إعطاء أي بيانات شخصية.