محافظ قنا يشهد نهائي بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة رجال وسيدات

شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة رجال وسيدات، التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاه، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري.

جاء ذلك، اليوم، بحضور نجلاء باخوم عضو مجلس النواب وأحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة سابقا وعدد من مسئولى الرياضة وقدامى الرياضين بالمحافظة .

وفازت اللاعبة الشيماء محمد، واللاعب أحمد سمير، وقدم المحافظ التهنئة للفائزين متمنيا حظا أوفر للخاسرين وقام بتكريمهم وتسليمهم ميداليات البطولة مشيدا بالأداء الرائع من اللاعبين طوال المباراة كما قام المحافظ الميداليات لعدد من اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز الأولى فى البطولة بمختلف الفئات العمرية.

وأكد ضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي وتسخير كافة الإمكانيات الرياضية المتاحة في توجيه الشباب لاستغلال وقت الفراغ الخاص بهم في ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم وصقل مواهبهم بالرياضات المختلفة ومساندتهم ودعمهم في تمثيل المحافظة بمختلف البطولات المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة بكافة المسابقات .

من جانبه أوضح عمر موسى أن البطولة شارك فيها 11 ناديا من محافظات «قنا - سوهاج - الأقصر - أسوان»، بقوة 120 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية مؤكدا الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية حيث تم تكليف طبيب بمتابعة حالة المشاركين فى البطولة على مدار الأيام الثلاثة .