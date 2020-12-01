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محمود مسلم

وزيرا الدولة للإنتاج الحربي والشباب والرياضة يكرمان فريق تنس الطاولة سيدات

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الوطن
09:23 ص | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

كرم الدكتور/ اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي فريق تنس الطاولة سيدات التابع لوزارة الإنتاج الحربي وذلك لحصوله علي المركز الثاني في تنس الطولة لبطولة دوري الوزارات النسخة الأولي وتم التكريم في القرية الأوليمبية بالمعادي.

ومن جانبه شكر الوزير " مرسي " الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي المجهود الذي قامت به وزارته لنجاح هذه النسخة من دوري الوزارات وأكد علي سعادته بالتفوق الرياضي لفريق تنس الطاولة وعلي دعمة لكافة العاملين بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة لممارسة كافة الألعاب الرياضية والتفوق فيها.

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