سفير النمسا في مصر: بحب الشاي والشيشة.. وللأسف بشجع الزمالك

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» مقطع فيديو للسفير الدكتور جورج شتيلفريد، سفير النمسا في مصر، وهو يتحدث اللغة العربية، بطلاقة شديدة وباللهجة المصرية، ويتضمن الفيديو الذي نشرته صفحة أتكلم عربي، رد السفير على 25 سؤالا عن مصر.

وقال السفير الدكتور جورج شتيلفريد، سفير النمسا في مصر، إن الشيء المطلوبة لنجاح أي سفير دبلوماسي هو أن تضع نفسك مكان الآخر، مضيفا أن المساهمة في التقارب بين النمسا ومصر، هو من أكثر الأشياء التي يحرص عليها.

السفير: أنا زملكاوي للأسف

وأضاف شتيلفريد، خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية لمبادرة «أتكلم عربي»، أنه يفضل شرب الشاي والشيشة على قهوة عادية أكثر من عشاء فاخر في أحد الفنادق الفارهة، مشيرا إلى أنه يشجع نادي الزمالك قائلا: «أنا زملكاوي للأسف».

وأوضح شتيلفريد، ردا على سؤال موجه له، أن الأسوأ بالنسبة له هل فشل صفقة دبلوماسية أو خسارة الزمالك، فكان رده هو خسارة الزمالك.

وتمنى شتيلفريد، أن يلتقي بعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ويشرب معه فنجانا من القهوة، مشيرا إلى أن سر حبه لمصر جاء منذ كان والده سفيرا لمصر في فترة الستينات، وبالطبع هو تربى في مصر وعاش فيها فترة طفولته، وكان يفضل الذهاب إلى العجمي في فصل الصيف مع أسرته وأصدقائهم في تلك الفترة.

وأكد شتيلفريد أن ما يميز المصريين هو خفة الدم، ويرى أنه عامل مشترك مع الشعب النمساوي، موضحا أن أفضل حكومة في العالم هي زوجته، مضيفا أنه يعتز بكونه سفيرا للنمسا في مصر.

وأشار إلى أنه إذا لم يصبح سفيرا كان يتمنى أن يكون في المجال القضائي، مؤكدا أن أكثر الأشياء التي يفضلها في حياته هي القراءة، موضحا أن كلمة «معلش» هي الكلمة المفضلة له في مصر، وأعرب عن أن أفضل نصيحة وجهت إليه هي الاحتفاظ بالإجابات المختصرة.