مصريون في النمسا عن مد الغلق التام: الوضع مخيف ولا مجال للترفيه

تواجه النمسا تزايدا مستمرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على الرغم من استمرارها في الإغلاق التام، ومده للمرة الثالثة حتى 8 فبراير المُقبل، لمواجهة انتشار عدوى السلالات الجديدة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا، وهو ما لاقى احتجاجا من الآلاف في «فيينا» على تلك القيود واستمرار الغلق، وفرض الكمامات الطبية من نوع «إف إف بي 2»، حيث إن سعرها أغلى من العادية، بحسب «روسيا اليوم».

مصري في «فيينا»: الحكومة النمساوية تواجه انتقادات بسبب تفشي كورونا

«الأوضاع الحالية يسودها حالة من الهلع والخوف»، حسبما يقول بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في «فيينا»، مضيفا أن تلك الحالة سببها تفشي الفيروس المستجد في البلاد، ولكنها حالة طبيعية، مشيرا إلى أن هناك انتقادات وجهتها أحزاب المعارضة للحكومة النمساوية بشأن قراراتها في أزمة كورونا.

التعليم عن بعد وغلق جميع المحال.. إجراءات النمسا لمواجهة تفشي كورونا

ضغط كبير تتعرض له المستشفيات وقطاع الصحة على وجه العموم بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس «كوفيد 19»، حسبما أضاف «العبيدي»، لافتًا إلى أن تمديد الحظر يعني استمرار الدراسة عن بعد «أون لاين»، وذلك لكافة المراحل التعليمية، كما يشمل ذلك إغلاق جميع المقاهي، ومراكز التسوق، وجميع المحلات باستثناء محلات المواد الغذائية، وتوفير الكمامات الطبية بسعر التكلفة في المحلات.

«عبيد»: المصريون ملتزمون بقرارات الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

وعن أوضاع المصريين في النمسا، أوضح «العبيدي» أنهم يلتزمون بالتعليمات الصارمة التي أصدرتها الحكومة، وهو ما يجعل أوضاعهم مستقرة في مواجهة تفشي فيروس «كوفيد 19»، لافتًا إلى أن السفارة المصرية تتواصل باستمرار مع أبناء الجالية في النمسا، للاطمئنان عليهم وحل أي مشكلات.

وذكر إسلام طاحون، مصري مقيم في «فيينا»، أن الحكومة النمساوية تحاول السيطرة على أعداد الإصابات بالفيروس المستجد، وتفشيه في البلاد بأي طريقة، وهو ما جعلهم يخشون عودة الفتح مرة أخرى، خاصة بعد ظهور السلالات الجديدة الأكثر انتشارًا، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون تقليل أعداد الإصابات إلى 700 في اليوم، لأن أكثر من ذلك يكون الوضع صعبا بالنسبة لعدد سكان النمسا.

«طاحون»: الحكومة استغلت إجازة نصف العام لمد الإغلاق

وأوضح «طاحون»، أنه على الرغم من تطبيق الغلق التام في النمسا، إلا أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تصل إلى ما يقرب من 2000 يوميًا، وهو ما يجعل الحكومة تقلق بشأن إعادة الفتح مرة أخرى، لافتًا إلى أنهم استغلوا أجازة نصف العام لمد الحظر، مع منع دخول أي محال أو مراكز تجارية أو استقلال المواصلات العامة بدون الكمامات الطبية من نوع «إف إف بي 2».

«طلعت»: استمرار الغلق في النمسا يشعرنا بالضيق والملل

ونوه محمد طلعت، مصري مقيم في «فيينا»، إلى أن الأوضاع في النمسا صعبة، ولا يوجد أي مجال للترفيه، أو الخروج مع الأبناء، وهو ما يشعرهم بالملل والضيق، مضيفًا أن الحكومة تمنع خروج المواطنين إلا في الأوضاع الهامة فقط.