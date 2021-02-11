مصادر: تقرير الطب الشرعي الخاص بـ«سيدة المحكمة» لم يصل

قالت مصادر مطلعة على قضية المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا باسم «سيدة المحكمة»، إن تقرير الطب الشرعي الخاص بسلامة القوى العقلية للمستشارة نهى الإمام لم يصل لهيئة محكمة النزهة حتى هذه اللحظة.

تأجيل القضية

وتوقع المصدر أن يتم تأجيل القضية بقرار في نهاية الجلسة لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص به.

مستشفى الأمراض العقلية

وكان محامي المقدم وليد عسل، ضابط حرس محكمة مصر الجديدة، ومقيم الدعوى ضد المستشارة نهى الإمام، أكد أنه سيطالب المحكمة بإيداع المتهمة مستشفى الأمراض العقلية 45 يومًا للتأكد من سلامة قواها العقلية.

لا تصالح

وأكد المحامي في تصريح سابق لـ«الوطن» أن موكله لن يتصالح لأن الأمر أصبح في يد وزارة الداخلية وليس في يده قائلًا: «الاعتداء كان مهين للغاية لكل أفراد الشرطة وليس ضد الضابط وليد فقط».

وقررت محكمة النزهة تأجيل النطق بالحكم على المستشارة نهى الإمام المعروف اعلاميا باسم سيدة المحكمة لجلسة اليوم لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بسلامة قواها العقلية.

وأثارت واقعة اعتداء المستشارة على الضابط وليد عسل، ضابط حرس محكمة مصر الجديدة، منذ عدة أشهر، جدل كبير في الأوساط المصرية بعد تداول فيديو يظهر مشادة بينهما اعتدت فيها المستشارة على الضابط داخل المحكمة.

وقررت المحكمة حفظ البلاغ المقدم من المستشارة نهي الامام ضد الضابط وليد عسل والتي اتهمته فيها بالتحرش بها والاستيلاء على حقيبتها وهاتفها بالقوة.