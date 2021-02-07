عاجل.. النيابة الإدارية تبدأ التحقيق في واقعة عقار الإسكندرية المائل

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بندب المستشار العاقل غريب مدير مكتب فني الإسكندرية للتحقيق الفوري في واقعة العقار، وعرض الأوراق فور انتهاء التحقيقات.

وقال المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، إن ذلك جاء في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، حيال ما جرى نشره بوسائل الإعلام المختلفة، من حدوث ميل مفاجئ بأحد العقارات بمنطقة كوم الشقافة بكرموز التابعة لحي غرب الإسكندرية، والذي تبين بناؤه بدون ترخيص، وقيام المسؤولين بإخلاء العقار والعقارات المجاورة من السكان.