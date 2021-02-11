«مرجان».. طالب يحصل على الإجازة في كتابة القرآن كأصغر خطاط في مصر

حصل طالب بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، قسم اللغة العربية على الامتياز والإجازة في كتابة المصحف الشريف، كأصغر خطاط للمصحف الشريف في العالم.

وقال عبدالكريم محمد مرجان، 19 عاما، من مواليد قرية «الشرقي سمهود بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، إنه حصل على الإجازة المباركة في كتابة المصحف الشريف بخط النسخ من نقيب الخطاطين المصريين «مسعد خضير البورسعيدي»، كأصغر مجاز في كتابة المصحف الشريف، من المدرسة المصرية في فن الخط العربي المبارك.

وأشار إلى أن فكرة كتابة المصحف الشريف كانت تراوده منذ صغره، لذلك بدأ في كتابة جزء عم، متمنيا كتابة المصحف الشريف كاملا بيده، وأن يكون من أكبر الخطاطين في العالم الإسلامي، وأن يكون على دراية بقواعد اللغة العربية خلال دراسته في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، وأن يعلم عددا كبيرا من طلاب الجامعة فن الخط العربي.

وأكد «مرجان»، أنه بدأ دراسة الخط العربي في مدرسة الخطوط العربية بأبوتشت، وتابع مع مدرسين أوائل في فن الخط على مستوى العالم، لافتا إلى أنه يحب الإلقاء أيا كان شعرا أو خطبا، حيث كان يقول له أخصائي الصحافة في المدرسة أنه مقدم برامج رائع.

وأوضح أنه شارك مع قصر ثقافة أبوتشت ومكتبة الطفل في العديد من المعارض، وفي أحد المعارض حصل على المركز الأول، مشيرا إلى تكريمه من مدرسة فتح القرآن الكريم بالشرقي سمهود، وأيضا تكريمه من جمعية أبوتشت الخيرية، ومنحه شهادة تقدير.

وأكد مسعد خضير البورسعيدي، نقيب الخطاطين في مصر، أنه اطلع على خطوط «مرجان»، فوجد أنها بلغت من الارتقاء والجودة منزلة رفيعة، وأصبح مؤهلا للإجازة في كتابة المصحف بخط النسخ.

وأضاف نقيب الخطاطين في مصر قائلا: «أجزته عن أساتذتي الأستاذ محمد حسني، والأستاذ سيد إبراهيم، والأستاذ محمد عبدالقادر، الذين تعلمت على أيديهم أصول الكتابة، وأهنئ تلميذي بما حاز من نعم الله وفضله في هذه الإجازة الشريفة».