معلومات عن بسمة الكويتية بعد ارتدادها عن الإسلام: حفظت القرآن في صغرها

تصدرت الفنانة بسمة الكويتية، محركات البحث وصفحات مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.

غضبت من عدم دعمها إعلاميًا وماديًا

وسعى متابعون عبر مواقع السوشيال ميديا لمعرفة معلومات عن الفنانة بسمة الكويتية التي أثارت ضجة واسعة بعد تخليها عن ديانتها الإسلامية.

تعمل بسمة الكويتية، في مجال الغناء، وليست من مشاهير النجوم بالكويت أو الوطن العربي، وقدمت عددًا من الأغنيات «السنجل» بعد فشل ألبومها والذي يحمل اسم «الذهب»، وقررت من بعده الاعتماد على الأغنيات الفردية «مافي شركات دعاية لدعمنا ماديًا وإعلاميًا».

كثيرًا ما عبّرت بسمة الكويتية، عن غضبها لتجاهلها وعدم الاحتفاء بها كمطربة، فضلًا عن مهاجمتها مهرجان «هلا فبراير» الذي يعقد سنويًا في دولة الكويت، والذي يغني فيه كبار نجوم الوطن العربي، وعدم دعوتها لتقديم فنها «حفلات هلا فبراير، تقوم بالأساس على الواسطة والمحسوبية، ولو كان معك فلوس يخلونك تغني، وإذا ماعندك شي تقعد في بيتكم».

وانتقدت بسمة الكويتية، عدم دعم فناني الكويت الكبار لها «لا أعرف سبب ذلك، المفروض إنهم واثقين بحالهم، وإنا ماحدى يأخذ مكانهم»، متابعة: للأسف هناك قنوات لا تقوم باستضافتي، وأنا مصنفة مطربة، في حين يأتون بمطربين آخرين من خارج الكويت.

رفضت انتقادها

وفي تصريحات لها وعدت بسمة الكويتية بأنهم لن تستسلم لمن يحاولون «تكسير مجاديفي، أناهبقى فنانة الخليج الأولى، أنا الملكة المقبلة راح تشوفوا، عزيمتي قوية مهما رددوا بأني فاشلة».

قاطعت بسمة الكويتية، وسائل الإعلام لفترة وكان ظهورها قليلًا «أحب أظهر لمّا يكون عندي شغل جديد، ووجود الفنان تحت الأضواء يجعله دائمًا في مرمى النقد، وفي كل الأحوال أرحب بالنقد غير الجارح اللي يجعلني استفيد منه».

رأت أن الفن حرام

الفن بالنسبة للفنانة بسمة الكويتية «حرام» وكانت دائمًا ما تدعو الله أن يهديها لطريق أفضل، خصوصًا وأنها في صغرها كانت من بين العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

لديها ابنة عمرها 14 عامًا

وعن الحب في حياتها، لدى بسمة الكويتية ابنة تدعى فاطمة تبلغ من العمر نحو 14 عامًا وتهوى الغناء مثل والدتها ولكن باللغة الإنجليزية فقط، انفصلت عن زوجها لتدخله في كافة تفاصيل عملها ولم يقدرها بالشكل اللازم «فشلت في الحب عشان طيبة وحساسة»، خصوصًا وأنها تضع فنها في المرتبة الأولى ولن تتركه يومًا، بخلاف عشقها لتربية الكلاب في حياتها.

تهوى تربية الكلاب

من أبرز أغنيات بسمة الكويتية «باب الصبر» و«حضن الدفا» التي تنتمي للأغنيات الوطنية، وتمنت تسجيل «دويتو» غنائي مع الفنان العراقي ماجد المهندس «احساسه قريب مني وبيشبهني».

سعت للحصول على الجنسية الكويتية بلد أمها

على مدار السنوات الماضية لم تستطع بسمة الكويتية إقامة حفلات بالخارج لعدم حصولها على الجنسية الكويتية «مو عارفة ليه؟، رغم إن القانون بيعطي الحق لأبناء الكويتيات للحصول على الجنسية الكويتية، بعد طلاق الأم بـ10 أعوام أو بعد وفاة الأب، وأنا أمي انفصلت عن والدي عام 1994، ووالدي توفى منذ سنوات، ايه اللي يمنع بقى؟».