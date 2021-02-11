تسجيل وكاميرات مراقبة.. كواليس تجسس الإخوان على بعضهم في إسطنبول

فضيحة جديدة هزت التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن اضطرابات داخل قيادات الجماعة، بشأن عمليات التجسس بين قيادات الإخوان ومواليهم الهاربين في تركيا، سواء تسجيل المكالمات الهاتفية أو الجلسات الخاصة.

واضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ بعض العناصر استدرجت نساء في تركيا، من أجل الإيقاع بقيادات في الجماعة الإرهابية، حيث تم وضع كاميرات في غرف من أجل تسجيل اللقاء، لافتة إلى أن من بين القيادات التي تم التسجيل من أجل الإيقاع بها في فخ المساومة، هو الهارب أيمن نور، المسئول عن ادارة قناة الشرق.

هزة بين قيادات الجماعة

وتابعت المصادر، أن الصف الأول بالتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية قرر فتح تحقيقًا في الفضائح التي تم تداولها على جروبات وايميلات عناصر الجماعة الإرهابية وذلك من أجل وأد الفتنة التي أحدثت هزة بين قيادات الجماعة وشبابها، مشيرة إلى أنّ هناك زوجات لعدد من العناصر في الجماعة متورطين في جلب النساء للإيقاع ببعض قيادات الإخوان.

من جانبه، أكد المذيع طارق قاسم، أحد العاملين بقناة مكملين الإخوانية سابقا، على الفضائح التي طالت قيادات الجماعة، وذلك عبر منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك»، حيث تحدث عن قيام جميع قيادات الجماعة باسطنبول في تركيا بالتسجيل لبعضهم البعض.

وعن مصير تلك التسجيلات، قال إن قيادات جماعة الإخوان تستخدمها وتستغلها، فهي لا تهتم إلا بتحقيق مكاسب مالية وعمل ثروات، مؤكدًا أنّ هناك شخصيات في إسطنبول أسماؤها مرتبطة بهذه الممارسات المنحطة ومن هؤلاء مذيعين بقنوات الإخوان.

فضائح أيمن نور

وطالت الفضائح الجنسية جماعة الإخوان الإرهابية، كثيرًا خلال المرحلة الماضية، حيث اقترن اسم العديد من العناصر التابعة للجماعة بفضائح جنسية، وجاء على رأسها مذيعي الشرق ومكملين من بينهم معتز مطر ومحمد ناصر، وكذلك أيمن نور المسئول عن ادارة قناة الشرق، حيث تورط في فضيحة كبيرة مع 3 سيدات يعملن بالقناة الاخوانية من جنسيات عربية مختلفة، إحداهن مصرية والأخرى سورية والثالثة عراقية.