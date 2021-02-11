هيلاري كلينتون: براءة ترامب تعني وجود «متآمرين» بهيئة المحلفين

تواصل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، هجومها المستمر على الرئيس السابق دونالد ترامب، وقالت كلينتون، تزامنا مع جلسة محاكمة ترامب، إذا صوت مجلس الشيوخ في النهاية على تبرئته، فسيكون ذلك فقط لأن «هيئة المحلفين تضم المتآمرين».

وتابعت كلينتون، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، «إذا فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في إدانة دونالد ترامب، فلن يكون ذلك لأن الحقائق كانت معه أو أن محاميه أقاموا دفاعًا كفؤًا.. سيكون لأن هيئة المحلفين تضم المتآمرين معه»، ذلك وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

جاءت تغريدتها بعد اليوم الثاني من محاكمة عزل ترامب، التي قام خلالها مديرو المساءلة الديمقراطيون بعرض لقطات لم يسبق مشاهدتها من قبل تُظهر مدى قرب مثيري الشغب من المشرعين خلال هجوم الكابيتول المميت في 6 يناير الماضي.

يحاول مديرو المساءلة ربط أفعال ترامب، بما في ذلك رفضه قبول نتائج انتخابات نوفمبر، مباشرة بتصرفات حشد من مؤيديه الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في بداية يناير، وقتل خلاله خمسة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة في الكابيتول.

عندما تنتهي المحاكمة، سيتعين على مجلس الشيوخ أن يقرر ما إذا كان سيدين ترامب بالتحريض على العصيان، على الرغم من أن الديمقراطيين يأملون في الحصول على بعض أصوات الجمهوريين على الأقل في مجلس الشيوخ، فمن غير المرجح أن يحصلوا على دعم 17 من أعضاء الحزب الجمهوري، وهو العدد المطلوب للوصول إلى عتبة 67 صوتًا المطلوبة لإدانة ترامب.ذا أدين الرئيس السابق، فإن الديمقراطيين سيصوتون بعد ذلك لمنع ترامب من تولي المنصب مرة أخرى.

لكن ستة جمهوريين فقط (السيناتور بيل كاسيدي من لويزيانا، وسوزان كولينز من ولاية مين، وليزا موركوفسكي من ألاسكا، وميت رومني من يوتا، وبن ساسي من نبراسكا، وبات تومي من بنسلفانيا) انضموا إلى جميع زملائهم الديمقراطيين الخمسين للتصويت على محاكمة العزل ضد ترامب باعتبارها أمر دستوري، ما يشير إلى معركة شاقة لمديري مجلس النواب في تأمين إدانة.