محامية أمريكية ترجح رفض اعتناق بسمة الكويتية لليهودية: مش فاهمة

قالت صحيفة «إسرائيل هايوم»، إن الفنانة والممثلة الكويتية ابتسام حامد، المشهورة باسم بسمة الكويتية، تسببت في صدمة عبر العالم العربي، بعدما أعلنت عزمها التخلي عن الإسلام واعتناق اليهودية.

وركزت الصحيفة الإسرائيلية، على أن بسمة الكويتية، زعمت في فيديو نشرته عبر تويتر، إن قرارها نابع من حقيقة أن «الإسلام ينتهك حقوق المرأة».

وأشارت الصحيفة، إلى أن وسائل الإعلام العربية، سارعت الى اعتبار إعلان بسمة «بدعة»، مشيرة الى أن البعض وجد مبررا لكلماتها.

وذكرت «إسرائيل هايوم» أن إعلان بسمة الكويتية اعتناقها اليهودية، يأتي بعد أقل من شهر من إعلان المذيع الكويتي محمد المؤمن، أنه سيترك الإسلام ويعتنق المسيحية، ما أثار انتقادات، بل وتهديدات بالقتل من الجمهور.

وقالت المحامية الأمريكية أيرينا تسوكرمان، في تغريدة على تويتر، إنه من المحتمل ألا يُسمح للمغنية الكويتية بالتحول إلى اليهودية، لأن اعتناقها لم يتم من منطلق فهم اليهودية.

وأشارت تسوكرمان، الى أن اعتناق بسمة الكويتية، لليهودية، جاء بسبب عامل آخر، وليس فهمها لليهودية، ونصحتها باستكشاف الديانة اليهودية أولاً وبعمق.

وأضافت تسوكرمان، وهي يهودية الديانة، أنه من الممكن أن يكون للمغنية جذور يهودية، إذا كان الأمر كذلك، فلا يوجد سبب يمنعها من استكشاف خلفيتها وتشجيعها على القيام بذلك.

وحذرت المحامية الأمريكية، السلطات الكويتية، من معاملة الأشخاص الذين يريدون التعرف على الديانات الأخرى، على أنهم خطاة أو أشرار أو تويجه لهم تهديدات، قد يضر علاقتها مع حلفائها.

1. It is tragic that #Kuwait is turning people exploring other religions into criminals and makes them hate their own religion.

2. No doubt the singer hates #Islam because all she sees is the tyranny imposed by the government.https://t.co/7J8Rq2O9fB