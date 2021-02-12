جداول امتحانات التيرم الأول لكلية العلوم في جامعة كفر الشيخ 2021

أعلنت كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور مجدي محفوظ، عميد الكلية، جداول امتحانات التيرم الأول لعام 2021، وذلك على موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات في 20 فبراير الجاري.

ووفق موقع الكلية، فإن الامتحانات ستجرى للمستويات الـ4 من 20 فبراير وحتى 11 مارس المقبل، وفق ضوابط وإجراءات احترازية اتساقاً مع الإجراءات التي اقرتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، وللاطلاع على جداول امتحانات التيرم الأول للمستويات الأربع من هنــــــــــا

وأنشئت كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ، بقرار من رئيس الجمهورية رقم (123) لسنة 2009 بتاريخ 22/4/ 2009 ، وتضم أقسام «الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الحيوان، علم النبات، والجيولوجيا»، وقد انتقل إلى العمل بالكلية جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين كانوا يعملون بالأقسام العلمية بكلية التربية بكفر الشيخ.

تهدف كلية العلوم لإعداد خريجين قادرين على البحث العلمي

وتهدف كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ، إلى إعداد خريجين قادرين علي التعامل مع متطلبات البحث العلمي، ونشر ثقافة العلم والتكنولوجيا، وإجراء البحوث العلمية في العلوم الأساسية والتطبيقية تواكب التطور العالمي، وتوظيف البحث العلمي لخدمة أغراض الصناعة والتنمية، فضلاً عن التطوير المستمر للبرامج الدراسية للنهوض بمستوي الخريج القادر علي المنافسة الدائمة في سوق العمل، وتقديم خدمات مجتمعية واستشارات علمية متميزة متعلقة بمشاكل البيئة والمجتمع، والتدريب والتحسين المستمر في المجال الأكاديمي لمواكبة التقدم العلمي، بالإضافة إلى التعاون مع المراكز البحثية الإقليمية والعالمية في المجالات البحثية المختلفة لإعداد باحث ذي فكر تطبيقي متميز قادر على إنتاج التكنولوجيا الحديثة، والسعي للوفاء بمتطلبات الاعتماد الأكاديمي.

كما تسعي كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ، إلى إعداد خريجيين ذوي كفاءة عالية فى مجالات العلوم المختلفة ومؤهلين للمنافسة في سوق العمل, إلى جانب قدرتهم على إجراء البحوث والدراسات العلمية المتطورة مرتبطة بإحتياجات المجتمع وخطط التنمية الوطنية. وإيمانا بهذا تلتزم الكلية بتقديم برامج دراسية مبتكرة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية.

وتهدف لبناء تعاون وشراكات مع قطاعات الإنتاج والقطاعات الخدمية المختلفة بالمجتمع لضمان خلق فرص عمل للخريجيين ، كما تلتزم الكلية بدورها فى نشر الثقافة العلمية وتزويد المجتمع بالكفاءات العلمية والكوادر المتخصصة المدربة علي التقنيات العلمية الحديثة, وتحرص على التعاون الإقليمى والدولى.