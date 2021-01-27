كفر الشيخ تعلن جداول امتحانات المستويات الـ5 بكلية الحاسبات والمعلومات

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أسامه أبو سعدة، عميد الكلية، جداول استكمال الامتحانات العملية والشفوية، للمستويات العام والخاص، الفصل الدراسي الأول 2020-2021.

وتستعرض «الوطن»، جداول الامتحانات.

المستوى الأول برنامج تقنية المعلومات من هنــــــا

المستوى الأول عام من هنـــــا

امتحانات المستوى الثاني من هنـــا

امتحانات المستوى الثالث من هنــــا

امتحانات المستوى الرابع من هنـــــا

وأنشئت الكلية بالقرار رقم (3752) في الثالث من سبتمبر عام 2015، وتمنح مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، وتم الموافقة على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016.

الكلية تسعى للارتقاء بالمستوى التعليمى

كما جرى العمل باللائحة الداخلية المرفقة والخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات منذ بدء الدراسة، حيث تسعى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفرالشيخ للارتقاء بالمستوى التعليمى والبحث العلمى في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التميز والابتكار في البحث العلمي وخدمة المجتمع على المستوى المحلي والإقليمي.

كما تهدف إلى بناء نظام تعليمي متطور يتلاءم مع النمو المتسارع فى مجالات الحاسبات والمعلومات، و إمداد الطالب بإصول المعرفة والبحث العلمى فى مجالات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتنمية شخصية الطالب لجعله راغباً في الابتكار ومحباً للعمل الجماعى و قادراً على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية.

وتهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل

وتهدف الكلية إلى تطوير المناهج الدراسية وتحديثها بصورة مستمرة بما يتماشى مع التقدم العلمى ومتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، و تنمية الوعى بقيمة التعليم المستمر وحتمية التعلم الذاتى وأهمية استخدام الأساليب الحديثة فى هذا المجال، واستخدام البحث العلمي كوسيلة لتحقيق الابتكار في مجالات الكلية عن طريق دراسة الأهمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لمردود البحث العلمي.

كما تهدف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، إلى تقديم خدمة مجتمعية متميزة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تعزيز مبادئ المصداقية والأخلاقيات.