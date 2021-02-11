برلماني: نواب التنسيقية ناقشوا مشكلات مستشفى الحسينية مع محافظ الشرقية

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، والمتحدث الإعلامي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس، إن عددا من نواب التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، التقوا محافظ الشرقية، لعرض ومناقشة العديد من المشكلات، ومنها ما تعاني منه مستشفى الحسينية.

سياسة بمفهوم جديد

وأضاف «السباعي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الخميس، أنهم التقوا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لعرض المشاكل الموجودة في المحافظة، وجار حلها قدر الإمكان، وهم يضربون مثالا على ترسيخ المفهوم الجديد للممارسة السياسية والبرلمانية، من خلال تأدية دورهم في الوصل بين المواطنين والمسؤولين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنهم ناقشوا مع المحافظ كثير من المقترحات المقدمة من أعضاء التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، وبعض القضايا العامة والخدمية بالنسبة إلى المواطن، مثل الطرق والصحة والتعليم، واستعراض الخطة الاستثمارية.

مناقشة مشاكل المستشفيات

وأوضح أن المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة استقبلوا هذه المقترحات بصدر رحب، وكان هناك استجابة جيدة، مشددا على أن الأولوية لديهم كانت في المجال الصحي، وتحدثوا عن الكثير من مشاكل المستشفيات مثل مستشفى الحسينية، والإبراهيمية، وبعض القضايا الأخرى، المرتبطة بتطوير الطرق في مداخل ومخارج مركز منيا القمح، واحتياجات مركز الإبراهيمية، خاصة المتعلقة بمراكز الشباب، والطريق الواصل بين ديرب نجم والإبراهيمية.

مناقشة المحاور المرورية

ولفت إلى أنهم ناقشوا أيضا المحاور المرورية في مركز فاقوس، وأبوكبير، وبعض المشاكل المرورية الأخرى، وأيضا عرضوا أهم الحلول على المحافظ مصل تطبيق اللامركزية، وهو أمر في غاية الأهمية، لكي تكون السلطات المحلية لديها صلاحيات على المشروعات التي يتم تنفيذها للوقوف على احتياجات المواطن في المحافظة لأن كل محافظة لها احتياجات مختلفة عن الأخرى.