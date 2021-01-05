بعد قرار النيابة.. تعرف على منظومة الأكسجين في مستشفى الحسينية

قال الدكتور مجدي اسماعيل، نائب مدير المستشفي الحسينية بالشرقية، إن المستشفى يضم شبكة غازات تحتوي على «تنك أكسجين»، بسعة 6 آلاف لتر، بالإضافة إلي 44 أسطوانة أوكسجين متحركة.

وتابع «اسماعيل»، في تصريح له، اليوم: «الإستهلاك اليومي للأوكسجين بالمستشفى 1700 لتر والشبكة الإحتياطية بسعة 880 لتر وتكفي لتشغيل المستشفى لمدة 15 ساعة متواصلة»، مشيرا إلى أن جميع غرف العناية المركزة موصلة بشبكه الغاز وبها أسطوانات أكسجين إحتياطية، فضلا عن وجود غرفة ضغط لتسهيل رفع الأكسجين للأنابيب الموصلة بالأجهزة في العناية المركزة.

وكانت نيابة الحسينية بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية قررت تشكيل لجنة لفحص شبكة غازات الأكسجين بمستشفى الحسينية التي تضم «تنك وإسطوانات متحركة وشبكة احتياطية».

وجاء ذلك في إطار استكمال التحقيقات في واقعة وفاة المرضى بالمستشفى، وسط اتهامات بالإهمال وتسبب نقص الأكسجين في وفاة 4 مرضى.

كما قررت النيابة في وقت سابق تشكيل لجنة لفحص أسطوانات وخزانات الأكسجين بالمستشفى وصرف موثق مقطع الوفاة.

وباشرت النيابة فحص ملفات 4 من مرضى كورونا توفوا داخل العناية المركزة بمنبى العزل في المستشفى والاستماع لأسر المتوفين لسؤالهم عن الواقعة وطلبت سرعة تحريات البحث الجنائي.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وبروتوكولات العلاج المحددة لمصابي فيروس كورونا وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية للتعامل مع المصابين. مشيرا الي أنه يتم مراجعة المخزون الاسترايجي للاكسجين بشكل يومي بجميع مستشفيات المحافظة وإعداد تقرير للعرض علي مجلس الوزراء ووزارة الصحة لتأمين احتياجات المستشفيات من الأكسجين .

وكانت أثارت فيديوهات قال موثقها أنها تظهر وفاة عدد من المرضى بكورونا داخل العنية المركزة بمبنى العزل بمستشفى الحسينية المركزي ضجة على مواقع التواصل وحالة من القلق وسط اتهامات بالتقصير والاهمال وأن الوفاة بسبب نقص الأكسجين . فيما أرجع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفاة 4 مرضى بمستشفى الحسينية، فجر أمس ، إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وإصابة أحدهم بجلطة. ونفى، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع الأكسجين عن مرضى العناية المركزة.