«التخطيط»: الدولة نفذت 60% من مشروعات حياة كريمة في المنيا

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه يجري زيارة ميدانية إلى محافظة المنيا لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2019، ومستمرة في التنفيذ حتى الآن، كما يتابع نتائج وثمار المشروعات التي تمت خلال العامين الماضيين، موضحاً أن المواطنين بدأوا بالفعل يستفيدون من المشروعات التي أنجزتها الدولة.

تكلفة المشروعات في المنيا

وأضاف «حلمي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، مساء اليوم الخميس، أن هناك 25 قرية في محافظة المنيا، يجري تنفيذ عدد من المشروعات بها بتكلفة حوالي 1.6 مليار جنيه، وهناك العديد من المشروعات التي تمت بالفعل في بعض القرى، وزاروا حوالي 6 قرى لمتابعة المشروعات، موضحاً أن نسبة الإنجاز في إجمالي المشروعات الموجودة في الـ25 قرية تصل إلى 60%، وفي نهاية العام المالي 2021، سوف تصل إلى 100%.

نوعية المشرعات المنفذة

وتابع مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن نسبة كبيرة من المشروعات تم الانتهاء منها، مثل المدارس والوحدات الصحية، وبعض الوحدات الصحية سوف تبدأ في العمل خلال أيام، بعد التواصل مع وزارة الصحة، إضافة إلى مشروعات مراكز الشباب، ومياه الشرب، ورصف الطرق، وهناك متابعة لجودة معدلات التنفيذ لكي تُنفذ المشروعات بنفس الجودة والمواصفات التي خُطط لها منذ البداية.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة كانوا يهدفون إلى تطوير البنية التحتية، وفي المرحلة الثانية مستمرون في هذه القرى لاستكمال ما بدأوه فيها، بحيث يتم تطبيق فكر التنمية المستدامة، والوصول إلى تجمعات ريفية تتوافر فيها كل متطلبات الحياة من النواحي الاجتماعية، والاقتصادية، وهذه هي الرؤية التي تتبناها الدولة في الوقت الحالي.