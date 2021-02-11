بالأرقام.. إنجازات المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة: 4.5 مليون مستفيد

حالة طوارئ داخل الحكومة للعمل علي قدم وساق لتكثيف العمل بمادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بدايات عام 2019، وتهدف لتحقيق التنمية المستدامية بكافة مراكز الجمهورية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين.

وسيتم التركيز خلال المبادرة بالمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا فضلا علي المناطق العشوائية بالحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية لرفع مستوي معيشة المواطنين بالقري الفقيرة، وتوفيرفرص عمل لهم.

وخلال الفترة الماضية بدأت الحكومة بالفعل، خلال عام 2019، في تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف 375 تجمع ريفي، سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2021، وبالفعل حققت معدلات جيدة جدا في تنفيذ المرحلة الأولي، تستعرضها "الوطن" في السطور الأتية:-

حياة كريمة.. إنجازات المرحلة الأولى

-375 تجمع ريفي يتم الانتهاء من تطويرها بنهاية عام 2021.

-4.5 مليون اجمالي عدد المستفيدين.

-13.5 مليار جنيه اجمالي الاستثمارات.

-47 تجمع ريفي تم تغطيته بخدمات الصرف الصحي.

-8.8 تجمع ريفي يتم تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب.

22 ألف منزل تم تطويرهم

-92 تجمع ريفي تم تحسين شبكات الطرق وخدمات الإنارة لربطها بمحاور التنمية.

-21.9 ألف منزل تم رفع كفائتها وتطويرها لتصبح سكن كريم.

-51 وحدة صحية تم رفع كفاءتها الانشائية وبتجهيزات مناسبة.

-31 ألف تدخل تم لتنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية.

-1100 فصل جديد تم تنفيذه ليستوعب 44 ألف طالب.

-400 مليون جنيه تم تخصيصها كقروض لتمويل مشروعات صغيرة.

-10 مليون جنيه لتوفير تدريب مهني وحرفي.

وكان مدير مبادرة حياة كريمة أوضح أن اللجنة المشرفة علي المبادرة تجتمع بصفة دورية مرتين بالأسبوع، بخلاف باقي اللجان المنبثقة عنها وتشارك بها 10 وزارات، مختصين بكافة الملفات التي تتعلق بـ"حياة كريمة" سواء تعليم و صحة أو زراعة وبيئة وري.