محلات جزارة تزاحم الأوكازيون.. عروض وتخفيضات على «اللحوم» تصل 20%

اتجه عدد كبير من التجار فى محافظة الجيزة إلى العروض السعرية على اللحوم البلدى والضان لتخفيض أسعار البيع بقيمة 20جنيها فى الكيلو الواحد في محاولة لتنشيط مبيعاتهم، وعبر محمد السعد، أحد الجزارين بالجيزة، عن حالة الركود التي دعته لاتباع سياسة العروض قائلا: "العروض تنشط المبيعات، وعملتها على اللحم الكندوز الكبير ليباع ب 70جنيها والكنوذ الصغير بـ 100جنيها والضأن ب 100جنيها" مشيرا إلى أن السوق يعانى من الركود الحاد بسبب تراجع القوة الشرائية.

ومن جهته، قال محمد شرف رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة: إن أهم أسباب انخفاض سعر اللحوم في الصعيد، هو وجود الشوادر التي تبيع لحوما بسعر مناسب للفئات محدودة الدخل بعكس محلات المدن وسلاسل المحلات الكبيرة بالمدن التي ترفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بنسبة تصل إلى 20% عن أماكن البيع بالريف والمناطق الشعبية.

وأوضح فى تصريحات خاصة للوطن، أنه رغم ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بنسبة وصلت لـ20% في وقت سابق، إلا أن عددا كبيرا من التجار رفض رفع الأسعار، التى حافظت على ثباتها منذ عيد الأضحى الماضى، وذلك نظرا للتراجع الكبير فى الشراء.

وتراوح سعر كيلو اللحم الأحمر البلدى فى الريف والأماكن الشعبية من 80 إلى 100 جنيها، إلا أن المحلات فى المدن الكبرى تبيع كيلو اللحوم الحمراء من 110 إلى 140جنيها.

وأضاف، أن المحلات فى المدن تعانى ارتفاع إيجارات المحلات والضرائب وسماسرة الحلقات الوسيطة، مطالبا بأن تحل البورصة السعرية هذه المشكلة ليتعرف المواطنين على الأسعار بشفافية، تمنع احتكار واستغلال البعض لجهل المواطنين بالأسعار.