«وفد الفيوم» عن قرارات أبو شقة: «جراحة ضرورية»

أعلن الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، دعمه لقرارات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مؤكدًا أنها كالجراحة الصعبة التي تكون ضرورية منعًا لما هو أخطر.

وأشار «عطا» إلى أن الحفاظ على وحدة وتماسك الحزب ومنعه من الدخول في صراع داخلي هي مسئولية مشتركة لكل أبناء الوفد، وينبغي أن تكون هدفا مشتركا للجميع.

وأضاف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، أنه ما كان يتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، لكن راية الحزب العريق ينبغي أن تبقى مرفوعة معبرة عن قيم الوطنية والانتماء التي طالما عبر عنها على مدار أكثر من 100 عام.