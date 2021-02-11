رئيس التحرير

محمود مسلم

«وفد الفيوم» عن قرارات أبو شقة: «جراحة ضرورية»

كتب:

الوطن
06:41 م | الخميس 11 فبراير 2021
صابر عطا

صابر عطا

أعلن الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، دعمه لقرارات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مؤكدًا أنها كالجراحة الصعبة التي تكون ضرورية منعًا لما هو أخطر.

وأشار «عطا» إلى أن الحفاظ على وحدة وتماسك الحزب ومنعه من الدخول في صراع داخلي هي مسئولية مشتركة لكل أبناء الوفد، وينبغي أن تكون هدفا مشتركا للجميع.

وأضاف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، أنه ما كان يتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، لكن راية الحزب العريق ينبغي أن تبقى مرفوعة معبرة عن قيم الوطنية والانتماء التي طالما عبر عنها على مدار أكثر من 100 عام.

اقرأ المزيد:

بدراوي: الحفاظ على «بيت الأمة» أمانة.. والأشخاص زائلون وسيبقى الوفد شامخا

رئيس «الوفد»: قرارات الفصل لمواجهة «المؤامرة» والخيارات مفتوحة ضد المتورطين (حوار)

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد 10 أعضاء مقالين من حزب الوفد

أبو شقة: قرارات الفصل أنقذت الوفد من السقوط في بؤرة الإخوان

مصادر: أبو شقة يخطر مجلسي النواب والشيوخ بفصل داوود والهضيبي من الوفد

مؤامرة و6 قرارات.. القصة الكاملة لمؤتمر الوفد العاجل 