مصادر: أبو شقة يخطر مجلسي النواب والشيوخ بفصل داوود والهضيبي من الوفد

كشفت مصادر برلمانية، عن وصول خطاب من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إلى مجلسي النواب والشيوخ، اليوم، بقرار الحزب بفصل عضويه المتواجدين في المجلسين، وقالت المصادر إنه وفقا لقانوني غرفتي البرلمان، فإن تغير الصفة الحزبية تقتضي إخطار رئيس المجلس.

وأشارت المصادر إلى أن القرار سيكون بيد هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين، وستحيل الأمر بدورها للجنة الدستورية والتشريعية، لدراسته، وتجري صياغة مذكرة شارحة بالموقف من الإخلال بشرط من شروط عضوية المجلس، وإذا اتخذ المجلس قرار إسقاط العضوية يجب أن يكون بموافقة ثلثي الأعضاء نداءا بالاسم.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارا بالفصل النهائي للنائب محمد عبدالعليم داوود عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في المجلس، والناىب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، وعددا من كوادر الحزب ومنعهم من دخول الحزب.

والمفصولون هم: الدكتور ياسر الهضيبي، طارق سباق، محمد عبده، محمد عبدالعليم داوود، نبيل عبدالله، حمدان الخليلي، حاتم رسلان، محمد حلمي سويلم وحسين منصور.

ويشار إلى أن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن ما حدث داخل الحزب في آخر 6 أشهر، كان محاولة لابتزاز الحزب، وذلك من خلال إدارة جماعية فاشلة، ودائما ماكنا نشهد خلال الفترة الأخيرة جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس الحزب، والتشكيك في المواقف، وهذه النوايا بدأت في انتخابات الشيوخ والنواب.

وتابع: «وأثرت هذه الممارسات على موقف الحزب في الانتخابات الأخيرة بما لا يتناسب مع تاريخ حزب الوفد، كما أثرت على مرشحي الوفد داخل الدوائر، وانشغال الحزب في خلافات داخلية أثر على قواعد الوفد في مجلس الشيوخ ومجلس النواب»، متابعا: «أخذنا صفر في مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، نتيجة انشغال قيادات الوفد في هذه الخلافات، ومحاولة اختطاف الحزب».