«وفد أسوان»: قرارات أبو شقة لحماية الحزب من أخونته

أيدت اللجنة العامة لحزب الوفد في أسوان، قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، الصادرة يوم الإثنين الماضي، 9 فبراير، لحماية الحزب من مؤامرة لاختطافه وأخونته، وفوضت اللجنة أبو شقة في اتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الحزب ومؤسساته.

ووقع على البيان قيادات الوفد في أسوان، وهم «محمد علي البدري البصيلي عضو الهيئة العليا للوفد، سكرتير عام اللجنة العامة للوفد بأسوان، مدير مكتب جريدة الوفد بأسوان، وأحمد فخري «شهرته صلاح فخري»، رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان ورئيس لجنة مركز أسوان، ومحمد الميرغني، عضو الهيئة العليا للوفد ونائب رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان، رئيس لجنة إدفو المركزية، وأسامة مصطفى عبد الدايم، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد، رئيس لجنة البندر المركزية، والحاج طه شاهين، رئيس لجنة نصر النوبة المركزية، وسراح الدين، رئيس لجنة أبو سمبل السياحي، ويونس جاد، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان رئيس لجنة كوم أمبو المركزية.