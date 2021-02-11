«الصحة» توضح حقيقة زيادة إصابات ووفيات كورونا في أبريل ورمضان

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما قيل عن أن مصر ستشهد ارتفاعا في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في شهر أبريل غير صحيح، وتم اجتزاء التصريح من سياقه، موضحا أنه «من خلال الدروس المستفادة من الموجة الأولى والتي أظهرت أن هناك ارتفاعا في الإصابات في شهر أبريل 2020، فإن التوقعات تشير إلى أنه من الممكن –وليس بصفة تأكيدية- أن يشهد شهر إبريل زيادة في عدد الإصابات، وهذا وفقا للمؤشرات البحثية العلمية».

الصحة تحذر من التجمعات في شهر رمضان

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، الخميس: «ليس من المؤكد ارتفاع معدل الإصابات خلال هذه المدة الزمنية، ولكن علينا أن نحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية لمنع حدوث ذلك».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية: «هناك أمر آخر وهو أن شهر أبريل 2021، يتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، ومن المتعارف عليه زيادة الزيارات العائلية، وبالتالي يصبح هناك فرصة أكثر للاختلاط ومن ثم زيادة أعداد الإصابات، ولذلك نشدد على جميع المواطنين بضرورة التزام الإجراءات الوقائية والصحية وتقليل التجمعات العائلية، خلال الاحتفال في المناسبات الدينية».

دور مصر تجاه ضيوفها

أما عن دور مصر تجاه غير المصريين المقيمين فيها، فقال «مجاهد» إن مصر قدمت الرعاية الصحية لضيوف مصر من المغتربين، وتم معاملتهم بطريقة إنسانية على أعلى مستوى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مثل الخدمة التي يتلقاها المصريين، والمبادرات التي أطلقها الرئيس للعناية بالصحة العامة قدمت الخدمة لأكثر من 7 ملايين غير المصريين المقيمين على أرض مصر، بنفس مستوى الخدمة، وأيضا بالمجان، مثلهم مثل المصريين، وهذا حرصا من القيادة السياسية وتوجيهاتها بمعاملة المقيمين في مصر مثل معاملة المصريين.