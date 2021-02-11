رئيس «نوعية الوفد»: قرارات أبوشقة أوقفت سير «الوفد» لـ«المجهول»

أصدر محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد، رئيس اللجنة النوعية لشباب الوفد، البيان التالي، قائلا: في هذا الوقت العصيب الذي يمر به بيت الأمة، وبعد أربعة أشهر من التجميد الاستثنائي لأنشطة لجان الحزب، بسبب توابع الخلافات التي نشبت حول ترشيحات الوفد في انتخابات مجلس النواب، تابعنا باهتمام شديد، القرارات الأخيرة، التي أصدرها المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، والتي شملت فصل تسعة من أعضاء الهيئة العليا بالحزب، وأحد شباب الوفد.

وتؤكد اللجنة النوعية لشباب الوفد على الآتي:

1- نعتبر قرارات رئيس الوفد الأخيرة، هي «قرارات الضرورة» التي أوقفت السير بالوفد إلى اتجاه المصير «المجهول»، ويبدو أننا كنا قد وصلنا إلى مرحلة يجب فيها وقف النزيف الذي أصاب شرايين جميع لجان الحزب.

2- يجب أن نتوقف جميعًا عن الاستمرار في الأداء الذي يؤدي للانقسام، وأن نلتف حول الوفد وقيادته ممثلة في رئيس الحزب والهيئة العليا، لأن الوفد يحتاج الآن إلى التكاتف، بعد أن أثبتت الظروف الأخيرة، أن التناحر والتراشق لا يؤدي إلا لنتيجة واحدة، هي خسارة الوفد لرصيده الشعبي الذي يجب الحفاظ عليه.

3- كنا نتمنى أن يجرى حوارًا فعالًا بين الوفديين القدامى، ممن صدرت ضدهم القرارات، وبين رئيس الحزب، وقد حاولنا مرارًا وتكرارًا إجراء هذا الحوار، ولكن كانت المحاولات تنتهي قبل أن تبدأ بسبب وضع شروط لا يوجد عليها توافق عام داخل الحزب، بالإضافة إلى استمرار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم الشخصي على رئيس الحزب، والنتيجة هي حدوث صدام لم نكن نتمناه، ونعرف أن الباب سيظل مفتوحًا دائمًا لإجراء هذا الحوار.