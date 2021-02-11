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محمود مسلم

«وفد مطروح» يدعم قرارات «أبو شقة»: حفاظ على بيت الأمة

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الوطن
07:18 م | الخميس 11 فبراير 2021
حزب الوفد

حزب الوفد

أعلن علي شعيب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة مرسى مطروح، تأييده الكامل لكل القرارات التي أصدرها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمقر الرئيسي للحزب.

وأكد رئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة مرسى مطرح، أن اللجنة العامة بمطروح بكل تشكيلاتها الحزبية تدعم المستشار بهاء الدين أبو شقة، وتقف معه من أجل مسيرة الحزب والحفاظ على بيت الأمة الذي يدعم الدولة المصرية.

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