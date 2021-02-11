إغلاق 12 مسجدا في السعودية بسبب كورونا

ارتفع عدد المساجد المغلقة في المملكة العربية السعودية، بسبب رصد إصابات فيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين، بعد إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا بعدد من مناطق المملكة، اليوم، ليصل عدد المساجد المغلقة إلى 44 مسجدا خلال 4 أيام فقط، تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من أعمال التعقيم، وفقا لبيان صادر عن وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإغلاق بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين تضمنت: حالتان في مسجدين بمحافظة القويعية وحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، وحالتان في مسجدين بالمدينة المنورة، وحالتان بمسجدين بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وأربع حالات في مسجد بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة، وحالة واحدة بمسجد في محافظة الرس بمنطقة القصيم، حسبما نشرت صحيفة «عكاظ» السعودية.

وسجلت السلطات الصحية السعودية، اليوم، ارتفاعا في معدل الإصابات اليومية لتصل في آخر 24 ساعة إلى 364 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة 371.720 حالة، من بينها 2658 حالة نشطة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.5%، ونسبة الحالات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.72%.

ولا يزال معدل الإصابات اليومية بكورونا في السعودية فوق عتبة الـ300 منذ مطلع الشهر الجاري، فيما حذرت السلطات من إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العاليل، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لكشف مستجدات فايروس كورونا واللقاحات محليا وإقليميا وعالميا، إن الحالات الحرجة سجلت ارتفاعا بعد انخفاضها في الفترة الماضية، ووصلت إلى نحو 420 حالة حرجة في العنايات المركزة.

بينما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية أن تم إعطاء 444.465 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في المملكة حتى الآن.