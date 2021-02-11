5 سيناريوهات لعقد امتحانات الترم الأول يعلنها وزير التعليم الأحد المقبل

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل من أجل عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، بعد أن تم تأجيلها بسبب ذروة فيروس كورونا، مؤكدة على أن الامتحانات سيتم عقدها ولن يتم إلغاءها بسبب كورونا، موضحة أنه لا بد من تقييم جميع الطلاب قبل الانتقال للسنة الجديدة.

كشف مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن تفاصيل وسيناريوهات لعقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، صباح الأحد المقبل، الموافق 14 فبراير الجاري، مؤكدًا أن فكرة إلغاء الامتحانات واستبدالها بمشروعات بحثية مطروحة، ولكن تنفيذها ضعيفة جدا، منوهًا إلى أن جميع الطلاب سيخضعون إلى تقييمات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى.

ونوه المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بارتفاع معدل إصابات كورونا في شهري إبريل ومايو المقبلين، يُصعب من عودة الطلاب إلى المدارس، تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية لشرح مناهج الفصل الدراسي الثاني عبر المنصات التعليمية والقنوات الفضائية التعليمية بالمنازل، لحماية الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن الفصل الدراسي الثاني سيتم تدريسه تحت أى ظرف.

وترصد «الوطن»، سيناريوهات محتملة سيتم إعلانها من قبل وزير التعليم، بشأن الامتحانات والدراسة، كالتالى:

السيناريو الأول: تقييم طلاب الصفوف الأولى من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي دون عقد امتحانات تحريرية لهم طبقا لنظام التعليم الجديد.

السيناريو الثاني: عقد امتحانات تحريرية أو تقديم مشروعات بحثية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادي، وفي حال عقد الامتحانات بالمدارس سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

السيناريو الثالث: عقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية ورقيا بالمدارس، وسط إجراءات وقائية صارمة للوقاية من كورونا، من حيث قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، وتخصيص غرف عزل باللجان، لتقديم الدعم لأي طالب أو مسئول امتحانات يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة إليها لتتلقى العلاج اللازم.

السيناريو الرابع: عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي العام إلكترونيا بالمدارس أو المنازل حسب مؤشرات كورونا.

السيناريو الخامس: استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي «أونلاين»، حال تزايد أعداد إصابات كورونا، وفي حال خفض الإصابات سيتم عودة الطلاب للمدارس.