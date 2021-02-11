وزيرة الصحة: وفرنا 98% من أدوية كورونا.. ونصنعها بمصر كعقار الريمدسفير

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر جاهزة لتصنيع لقاح كورونا في مصر؛ وهناك عقد تم توقيعه مع إحدى الشركات وعلى وشك الانتهاء من كل التجيهزات.

وتابعت «زايد» خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد، منذ قليل، أن مصر ستبدأ في الحصول على حصتها بلقاح فيروس كورونا من الاتحاد العالمي للجافي نهاية الشهر الجاري.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر واجهت جائحة فيروس كورونا واستطاعت توفير 98% من أدوية كورونا بل وتصنعيها بمصر كعقار الريمدسفير، مشيرة إلى تسجيل مصر صفر إصابات في بطولة كأس العالم لكرة اليد، وهو ما يعد نجاحا كبيرا لمصر في تنظيم حدث كبير كذلك.

ودعت وزيرة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية بضرورة الاهتمام بالأمراض غير السارية، وكذلك الاهتمام بالتركيز على اللقاحات الخاصة بالأمراض الأخرى، وخاصة أن إفريقيا زادت فيها تفشي الإصابة بالأمراض كشلل الأطفال، كاشفة عن انخفاض معدل الوفيات بالأورام لـ30% خلال العامين الماضيين.