إزالة عقار في حي وسط الإسكندرية بعد سقوط أجزاء منه

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الأجزاء الخطرة من عقار بشارع الشنقيطي، في منطقة الحضرة القبلية، وذلك حفاظاً على حياة المارة في الشارع، بعد سقوط أجزاء منه.

وتلقت غرفة عمليات حي وسط إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الشنيقطي، متفرع من شارع البرنس، بمنطقة الحضرة الجديدة.

انتقل مديرو إدارات الأزمات والكوارث والمتابعة ومقاول الهدم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة انهيار أجزاء من العقار، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، في بيان له إن العقار صادر له قرار الهدم رقم 140 لسنة 1999، مشيراً إلى أنه يجري إزالة العقار، وفتح الشارع أمام حركة المرور.