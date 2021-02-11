مواصفات «بورشه تربو إس».. صاحبة الرقم القياسي الجديد في موسوعة جينس

حققت العلامة الألمانية «بورشه»، الرائدة في صناعة السيارات الفارهة، بالأداء والقوة المثالية في عالم السرعة، نجاحا وإنجازا جديدا، تمثل في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينس للأرقام القياسية، من خلال أيقونتها «بورشه تايكان تربو إس».

مواصفات بورشه تايكان تربو إس

كانت الانطلاقة الأولى لأيقونة الصانع الألماني «بورشه تاكيان إس» في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات عام 2015، كنموذج اختباري حمل اسم «ميشن اي»، فهي سيارة متفوقة في العديد من الجوانب، إذ تميز تصميم السيارة من الخارج بالبساطة والتطلع إلى المستقبل دون التفريط في سمات التصاميم الفريدة، بخلاف السقف الرياضي المنزلق على غرار طراز 911، بالإضافة إلى خطي الجناحين البارزين المحيطين بالمصابيح الأمامية.

ومن الداخل تميزت بمجموعة العدادات المستقلة المنحنية قياس ‎16.8 بوصة، التي تتضمن 4 أنماط للعرض، يمكن للسائق الاختيار من بينها، وتم الدمج بين شاشة عرض نظام المعلومات والترفيه قياس ‎‎10.9‎‎ بوصة، كما تأتي «بورشه تايكان تربو إس» مزودة بتطعيمات من الجلد، ومقاعد رياضية مزودة بضبط كهربائي بـ 18 اتجاها.

تعمل «بورشه تايكان تربو إس» بقوة وأداء مثالي، بفضل محركي الدفع المتزامنين على المحورين الأمامي والخلفي، إذ تعمل بنظام الدفع الرباعي، بقوة ‎761 حصان، مع أقصى عزم للدوران يصل إلى 1050 نيوتن/ متر، عند استخدام نظام «التحكم بالانطلاق»، متصل بناقل حركة ثنائي السرعة على المحور الخلفي، وهو الأول من نوعه في العالم في سيارة كهربائية، ما يتيح التسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة، في وقت قصير للغاية يصل إلى 2.8 ثانية، فيما تصل السرعة القصوى تصل إلى 260 كم/ ساعة.

وتأتي السيارة مجهزة ببطارية ذات السطحين بسعة إجمالية قدرها ‎93.4 كيلوواط/ ساعة، إذ يمتلك طراز «توربو إس» القدرة على قطع مسافة تصل إلى ‎‎‎412 كم‏‎، بعد شحنه لمرة واحدة فقط، وتأتي السيارة بأبعاد (4963 مم طول، و1966 مم عرض، و1378 ارتفاع، و2900 طول قاعة العجلات) .

قالت شركة «بورشه» في بيان: إن السائق المحترف «ليه كين»، نجح في تسجيل رقم جديد في الموسوعة بقيادة السيارة «بورشه تايكان توربو إس» بسرعة 102.6 ميل في الساعة داخل مضمار مغلق، وجرى الاختبار في مركز إرنست إن موريال في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.