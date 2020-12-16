فتح باب الالتحاق بورش التدريب المهني للشباب في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل، خاصة الفتيات والمرأة المعيلة، لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة تدر عليهم دخلًا وليحيوا حياة كريمة.

وأعلن المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوي العاملة، فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج التدريب المهني «التدريب التحويلي لعام 2021» للشباب والفتيات بمراكز التدريب التابعة للمديرية (مركز التدريب المهني بالنحال - مركز التدريب المهني بالصيادين - مركز التكوين المهني بمشتول السوق - ورشة التفصيل والحياكة بأولاد صقر)، وذلك بأقسام صيانة المحمول للذكور والإناث والتفصيل والحياكة والآركت للإناث فقط، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبلين ولمدة شهرين متتاليين يومياً، ماعدا يومي الجمعة والسبت من التاسعة صباحاً وحتي الواحدة ظهراً.

وأشار "الغمراوي" إلى أن هناك عددًا من المزايا سيحصل عيلها المتدرب، مثل اكتساب خبرات جديدة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين المتخصصين، ومنح المتدرب بدل انتقال بقيمة 10 جنيهات عن كل يوم تدريب خلال فترة البرنامج التدريبي، على أن تُصرف شهريًا، إضافة إلى التأمين على المتدرب ضد الإصابة خلال مدة التدريب.

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من المديرية بعد اجتياز الاختبارين العملي والنظري، ويصرف له معطف لارتدائه أثناء التدريب، وستقوم المديرية بمعاونة المتدربين في الالتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.

وأوضح وكيل وزارة القوي العاملة، أن الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم للالتحاق ببرامج التدريب المهني تشمل صور بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد (للذكور)، وشهادة الخدمة العامة (للإناث)، واجتياز الكشف الطبي واختبارات التوجيه المهني.

وتقرر استلام طلبات الالتحاق ببرامج التدريب المهني بمركز التدريب المهني بالنحال وعنوانه (بجوار سنترال شرق الزقازيق - خلف الصالة المغطاة - قسم النحال - الزقازيق)، ومركز التدريب المهني بالصيادين وعنوانه (بجوار الحملة الميكانيكية - قسم الصيادين - الزقازيق) أو بأقرب مكتب تشغيل لمحل إقامة المتدرب.