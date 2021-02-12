10 معلومات عن مستشفى حورس بالأقصر قبل افتتاحه

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تجهيز مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات الطبية وفقا لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وتنشر «الوطن» 10 معلومات عن المستشفى الذى من المقرر افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة ليخدم آلاف المواطنين من أبناء الاقصر.

1 - مستشفى حورس التخصصي هو الاسم الفرعونى الجديد للمستشفى الذى كان يحمل اسم مستشفى ارمنت المركزى، قبل أن تقرر وزارة الصحة إطلاق أسماء فرعونية على مستشفيات الأقصر.

2 - سيتم فى مستشفى حورس إجراء جميع الجراحات الطبية المتقدمة والدقيقة وذات المهارة والطابع الخاص، وبكل التخصصات الطبية والتي تضم جراحات المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، القلب والصدر، العظام، الأطفال، النساء والولادة، الأنف والأذن، الرمد، الوجه والفكين، التجميل، الجراحات العامة والميكروسكوبية، العمود الفقري، المسالك، الفم والأسنان، العيون، الجهاز الهضمي والكبد.

3- يضم المستشفى وحدة للغسيل الكُلوي تشتمل على 54 ماكينة لغسيل الكُلى.

4- يضم مستشفى حورس 4 غرف للعمليات و7 أسرة عناية مركزة.

5 - يضم غرف الرعايات المركزة سواء الكبرى أو المتوسطة بتخصصات القلب والسكتة الدماغية والكبد، وغيرها من التخصصات الدقيقة والحرجة.

6 - يضم وحدة المناظير الجراحية، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي.

7-. تم إجراء 1099 عملية بمختلف التخصصات الطبية في المستشفى منذ أن تم نقل تبعيتها للهيئة وحتى الآن.

8- بلغت تكلفة الإنشاءات بالمستشفي 173 مليون جنيه، و277 مليون جنيه تكلفة التجهيزات والمعدات، بإجمالي تكلفة بلغت 450 مليون جنيه.

9- سيخدم المستشفى نحو 150 ألف مواطن في الأقصر.

10 - مستشفى حورس ضمن 5 مستشفيات تم تطويرها في الأقصر بتكلفة تعدت المليار جنيه.