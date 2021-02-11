تطورات الحالة الصحية للفنانة دينا بعد إصابتها بكورونا: «مش قادرة اتحرك»

«أنا تعبانة ومش قادرة أتحرك».. بتلك الكلمات كشفت الفنانة الاستعراضية دينا، عن تطورات حالتها الصحية بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تشعر بإرهاق بالغ وتعب شديد، بحسب قولها، مضيفة: «مش قادرة أتحرك ولا أمشي، حاسة وأنا بمشي كإني بجر تريلة، قاعدة نايمة طول اليوم».

كواليس اكتشاف الاصابة

وكشفت دينا عن كواليس اكتشاف إصابتها بالفيروس قائلة: «شعرت برعشة وارتفاع في درجة الحرارة قبل 3 أيام، حيث أجريت التحاليل الطبية اللازمة التي جاءت نتيجتها سلبية، فتعاطيت أدوية البرد العادية، إلا أن طبيبي المعالج طالبني بعمل تحليل دم، فجاءت النتيجة إصابتي بفيروس كورونا».

وتابعت: أجريت أشعة مقطعية علي الصدر لتثبت إصابتي بالفيروس، ولكني لم أكتف بذلك، إذ قمت بعمل مسحة وجاءت النتيجة إيجابية.

وكانت الفنانة دينا قد أعلنت خبر إصابتها بفيروس «كورونا» عبر «الوطن»، أمس، مؤكدة أنها تخضع حالياً لفترة العزل المنزلي.

سكن البنات

ويُعرض للفنانة دينا حالياً مسلسل «سكن البنات» للمخرج محمد النقلي المعروض عبر إحدي القنوات الفضائية، والذي تلقت عنه ردود فعل إيجابية منذ طرح أولي حلقاته، ويشاركها البطولة كل من وفاء عامر، منة فضالي، آيتن عامر، محمد نجاتي، منذر رياحنة، حجاج عبدالعظيم، شيما الحاج وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج محمد النقلي.

وانتهت دينا من تصوير دورها في فيلم «سقراط ونبيلة» قبل أسابيع عدة، والذي تدور أحداثه في أجواء كوميدية، ويشاركها البطولة كل من أشرف عبدالباقي، أحمد فتحي، سامي مغاوري، محمد جمعة ومحمد فهيم، من إخراج هشام الشافعي.