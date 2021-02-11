استطلاع رأي حكومي لأولياء الأمور حول «التعليم عن بعد»: 58% يرفضون

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، دراسة استطلاع رأي على عينة من أولياء أمور الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، لقياس رأيهم في عدة محاور، من بينها «التعليم عن بُعد».

جرت الدراسة في شهر يناير الماضي، وانتهى من تحليل بياناتها ليرفعها لعدد من المسئولين ومتخذي القرار في الجهات المعنية، وهو الاستطلاع الذي أظهر أن أغلبية أولياء الأمور لا يفضلون «التعليم عن بُعد».

وحسب «الاستطلاع»، فإن 58% من أولياء الأمور المستطلع رأيهم يرفضون «التعليم عن بُعد»، فيما أن 26% منهم يؤيدونه.

كان «معلومات الوزراء»، رصد في الاستطلاع آراء أولياء الأمور، بشأن موقف الامتحانات، التي أظهرت انقساما بشأن إجرائها «أون لاين» أو امتحانات ورقية، بواقع 43.3% يفضلونها «إلكترونية»، و41% «ورقية».